Diabete, ventitre mila casi. Le iniziative in campo per gestire la malattia Arezzo celebra la Giornata Mondiale del Diabete con iniziative rivolte alla cittadinanza. I medici incontreranno la comunità pakistana per sensibilizzare sull'alta prevalenza della malattia. 23530 persone con diabete noto, ma altrettante non sanno di averlo.