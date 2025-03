Detective per un Giorno. Al Castello di Valenzano bimbi a caccia di indizi

Aperte le iscrizioni all’evento in programma domenica 30 marzo Detective per un Giorno: il mistero del rubino scomparso al Castello di Valenzano (per info e prenotazioni 320.41.82.250). Un’antica cassaforte, un prezioso rubino scomparso e un castello pieno di segreti sono gli ingredienti di questa esperienza indimenticabile. Riusciranno i piccoli detective a risolvere il caso prima che sia troppo tardi?

I bambini si trasformeranno in veri investigatori e, con il loro kit da detective, esploreranno il Castello di Valenzano in cerca di indizi nascosti, sospetti da interrogare e codici da decifrare. Un’avventura emozionante e immersiva che stimola ingegno, logica e creatività. Costo 10 euro per bambini e adulti, kit inclusi. Il kit detective per bambini include: penna invisibile con torcia uv, lente d’ingrandimento, taccuino e matita investigativa.

Promo famiglia: per gruppi di 4, il quarto biglietto è scontato del 50%. La giornata si svolge in 23 turni dalle 9,50 alle 18 di circa 1,30 h ciascuno, da scegliere al momento della prenotazione. Un’esperienza per dare al bambino l’opportunità di vivere un’avventura emozionante, lontano dagli schermi.