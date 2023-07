Destino o Libero Arbitrio? Dialogo Filosofico con Pamela Memè a Arezzo

Stasera alle 21 nella terrazza all’aperto davanti all’Aurora, penultimo appuntamento di Dialogo Filosofico con Pamela Memè da Roma si parlerà di "Destino o libero arbitrio?". Riflessioni sulla possibilità di pensare e agire "liberamente": esistono ambiti di libertà per l’essere umano o è già stato tutto deciso in altri tempi e luoghi? Per informazioni e prenotazioni: 3484741050. L’evento si svolge in collaborazione con alcuni docenti di Filosofia del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Siena.