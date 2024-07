Desert blues di Bombino. Atmosfere d’Africa a Foiano

Festeggia la trentesima edizione ma non smette di rinnovarsi grazie ad un proficuo rapporto con il territorio. È il Festival delle Musiche, il longevo progetto a cura di Officine della Cultura che invita alla scoperta degli straordinari borghi della Val di Chiana aretina nel segno della storia, della tradizione e della ricerca musicale ma non solo. Stasera, presso Piazza Matteotti a Foiano della Chiana alle 21:15, il festival tornerà a parlare di musica con il concerto di Goumour Almoctar, in arte Bombino, stella del “desert blues”. Originario del Niger, cresciuto nella tribù Tuareg Ifoghas di Agadez, Bombino ha conquistato l’Italia con il suo sound ed è stato ospite in programmi televisivi come “Che tempo che fa” e “Propaganda Live” oltre a collaborare con Jovanotti nella produzione del suo brano “Si alza il vento”. Domani 31 luglio il festival farà tappa a Castiglion Fiorentino, al Chiostro di San Francesco alle 21:15, per il concerto del The New Original Klezmer Trio di Davide Casali clarinetto e voce, Manuel Figheli fisarmonica e Pietro Sponton percussioni. Il concerto si caratterizza come un omaggio alla musica klezmer, la musica degli ebrei che vivevano già dal XVI Secolo nell’Est Europa, prima forma ufficiale di world music, capace di abbracciare paesi come la Russia, la Polonia, la Grecia e, dal 1920, l’America contaminandosi con il jazz che ne subì a sua volta l’influenza. A Cortona, domani mercoledì 31 luglio all’interno del Chiostro Palazzo Casali protagonista della scena sarà il jazz con il concerto “Hard Boppin’. A tribute to Jazz Messenger” presentato da Benedetto Burchini, Francesco Giustini, Santiago Fernandez, Giulio Angori e Mauro Giorgeschi.