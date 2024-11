Dentro Officina Agile. La fucina del digitale che dà luce alle startup: "Quasi tutti under 40"

di Serena Convertino

AREZZO

Ampie vetrate, spazi comuni e postazioni di programmazione. Non siamo a Milano ma nel cuore di Saione, negli spazi di Officina Agile. Un incubatore di start-up che ospita due realtà innovative e giovanissime: Metriks Ai e Change Capital. Ma di cosa si tratta? Ne parliamo con Giacomo Melani, che si occupa dello sviluppo dell’area business all’interno di Metriks Ai.

"Nasce tutto proprio qui, a Saione, da un progetto di Tiziano Cetarini, che è CEO di Metriks Ai e co fondatore di Change Capital". Siamo nel cuore pulsante dove nascono e crescono due start-up di successo, ognuna con il suo mercato e i suoi obiettivi. Metriks Ai nasce nel 2021 e si occupa di creare soluzioni digitali e fornire consulenza specializzata per le imprese. Giacomo Melani ci spiega meglio di cosa si tratta: "Noi di Metriks lavoriamo principalmente con le piccole e medie imprese, e forniamo loro servizi diversi, tutti basati sull’utilizzo intelligente dei dati aziendali". A partire dallo sviluppo di prodotti tecnologici, i software creati dai programmatori di Metriks, aiutano le aziende a gestire i vari aspetti dell’organizzazione aziendale, fornendo dei sistemi di "business performance management". Vale a dire, che a partire dall’analisi dei dati, questi sistemi aiutano gli imprenditori a prendere decisioni ben informate sul futuro della propria azienda.

"Un esempio? Uno dei nostri ultimi prodotti si chiama PMI Agile, una soluzione che permette di accedere in modo semplice e rapido ai dati economici e finanziari di oltre 5 milioni di imprese. E’ ideale per i commerciali in cerca di nuovi potenziali clienti e per gli imprenditori interessati a conoscere i propri rivali sul mercato". Soluzioni innovative per un mondo in continua evoluzione, in corsa verso la transizione digitale: "Noi ci impegniamo seguendo i tre pilastri dell’azienda moderna, che sono la sostenibilità, la tecnologia e la finanza. Creiamo strumenti che migliorano l’efficienza, stimolano la crescita e promuovono un’evoluzione consapevole e responsabile. Siamo il partner ideale per le organizzazioni che vogliono trasformarsi e restare competitive in un mondo in continua evoluzione".

All’interno di Officina Agile vive e fiorisce anche Change Capital, un’altra startup nata nel 2019 che si occupa di consulenza finanziaria: in particolare, di mediazione creditizia e finanza agevolata. Acquisita a giugno dalla multinazionale Team System, è cresciuta molto nel giro di pochi anni, fino a contare ben cinque sedi in tutta Italia tra Milano, Brescia, Firenze, Viterbo e, chiaramente, quella di Saione.

Ma come nasce una start-up? "Con un team in grado di realizzarla- continua Melani-. Di buone idee in giro ce ne sono tante, ma è fondamentale rintracciare le competenze ideali per metterle in pratica, specialmente quelle più tecniche, di programmazione. E poi c’è l’aspetto economico: per far partire un progetto serve avere una base di supporto". Come si entra a far parte di una start-up come la vostra? "In molti ci trovano sui social e su Linkedin. A volte qualcuno entra tramite l’università. Quello che premiamo di più nei candidati è l’interesse. Non conta solo la preparazione, ma la voglia di fare e di crescere".

Sono 25 i ragazzi e le ragazze in Metriks, e una 60ina quelli in Change Capital, sparsi in tutta Italia. La stragrande maggioranza di loro è under 30 e under 40. "Giovani e preparatissimi: siamo una squadra, questo è un bel posto in cui venire a lavorare al mattino".