Delegazione di Montevarchi alle celebrazioni per Isidoro Del Lungo: Restauro Tomba Senatore

MONTEVARCHI

Ci sarà anche una delegazione del Comune di Montevarchi domani al Cimitero Monumentale della Misericordia dell’Antella, nel territorio di Bagno a Ripoli, per l’inaugurazione del restauro della tomba del senatore Isidoro Del Lungo, una delle personalità più illustri della Toscana. L’omaggio arriva a quasi cento anni dalla morte dell’illustre letterato nato nella città valdarnese, dove ha vissuto prima di trasferirsi a Firenze con la moglie e gli otto figli. Considerato uno dei massimi esperti di Dante Alighieri e della Divina Commedia, figura tra i fondatori della Società Dantesca Italiana, lo studioso è stato anche primo presidente dell’Accademia della Crusca, nonché autore della quinta edizione del vocabolario dell’istituzione che si occupa dello studio e della conservazione della nostra lingua. Accademico dei Georgofili e dei Lincei, Del Lungo percorse inoltre un prestigioso cursus honorum in politica prima come assessore alla Pubblica Istruzione e consigliere comunale a Firenze fino ad essere eletto senatore nel 1906. Non si interruppe mai tuttavia il legame con la sua terra d’origine che gli ha dedicato una delle strade che formano la caratteristica mandorla del centro storico e la scuola elementare per sottolinearne il fondamentale ruolo di educatore.

Non a caso durante le esequie del 6 maggio 1927 le cronache ricordano che il feretro fu seguito da alcune scolaresche montevarchine. Doverosa quindi la presenza domani, alle 10, alla cerimonia allestita per celebrare il ritorno all’originario splendore del monumento funebre curato dal municipio di Bagno a Ripoli.