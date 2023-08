Debutto del vescovo Andrea a Arezzo: San Donato festeggiato con "Le ore d'organo"

"È la prima volta che vivo la festa di San Donato nella diocesi – spiega il vescovo Andrea Migliavacca - È l’occasione per me per affidare alla sua intercessione il cammino diocesano e il mio episcopato iniziato qui solo pochi mesi fa". Le celebrazioni del patrono si aprono oggi alle 17 con "Le ore d’organo", concerto eseguito sugli organi della Cattedrale dall’organista titolare Eugenio Maria Fagiani e della Cappella Musicale della Cattedrale, diretta dal maestro Cesare Ganganelli. Il concerto inaugura un nuovo appuntamento

che si ripeterà tutte le prime domeniche del mese. Alle 18, la Messa presieduta dal vescovo emerito Riccardo Fontana, seguita alle 21.15 dall’offerta dei ceri. Domani la solennità di San Donato: le celebrazioni si aprono alle 7 con lodi e Messa in Cattedrale. Messe per tutta la giornata: alle 8, 10.30 e mezzogiorno. Alle 11 il vescovo Andrea sarà alla Pieve di Santa Maria, che custodisce il busto reliquiario del Santo, per la Messa. Culmine della giornata di festa è la celebrazione liturgica solenne presieduta dal vescovo, domani alle 18. L’emittente della diocesi, Telesandomenico (canale 85) trasmetterà in diretta tutte le celebrazioni in Duomo, all’indirizzo: www.tsdtv.itlive.