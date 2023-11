Dea, prenditi la qualificazione . Gasp: "Attenti allo Sturm Graz"

Primo match ball europeo per l’Atalanta che stasera alle 21 ospita al Gewiss Stadium gli austriaci dello Sturm Graz nella quarta giornata del girone D di Europa League.

Che la Dea, prima con 7 punti davanti a Sporting e Sturm con 4, potrebbe avere già la certezza aritmetica del primo posto, che qualifica direttamente agli ottavi di finale in programma a marzo, con il verificarsi di due condizioni: il successo dei nerazzurri sullo Sturm e il pareggio dello Sporting a Lisbona contro i polacchi del Rakow, ultimi con un solo punto.

"E’ la prima volta che la certezza della qualificazione potrebbe arrivare alla prima giornata del girone di ritorno: una possibilità da sfruttare", ha spiegato ieri alla vigilia Gian Piero Gasperini.

Che spera in questa combinazione per non doversi poi giocare una sorta di spareggio tra tre settimane sempre a Bergamo con lo Sporting, pur avendo a disposizione due risultati su tre grazie all’affermazione per 2-1 all’andata a Lisbona.

"Visto che la vittoria equivarrebbe alla qualificazione, dobbiamo stare molto attenti contro lo Sturm, una squadra giovane, veloce e capace".

Dea che ha qualche problema per le assenze che si sono accumulate nelle ore ultime ore, con gli stop di De Ketelaere, fermato da un trauma distorsivo al ginocchio che dovrebbe tenerlo fuori anche domenica a Udine, di Ruggeri, per un trauma alla caviglia, e di Scalvini per la lombalgia. I due gioielli prodotti del settore giovanile potrebbero recuperare per domenica in Friuli, ma stasera saranno in tribuna.

"Abbiamo le risorse per sopperire, comunque non sono infortuni particolarmente seri: il problema sono i tempi di recupero quando si gioca ogni quattro giorni", ha ricordato il tecnico nerazzurro.

Che si ritrova la coperta cortissima in difesa, avendo a disposizione solo i tre titolari Toloi, Djimsiti e Kolasinac, senza nemmeno Palomino (fuori fino a dopo la sosta) in panchina, mentre sulle corsie esterne ci saranno Hateboer a destra e Zappacosta a sinistra, ma dalla panchina usciranno solo Holm, Bakker e Zortea che finora hanno giocato pochissimo. Centrocampo con il solito triangolo con De Roon e Ederson in mediana e Koopmeiners da trequartista.

Più abbondanza di scelte davanti dove c’è il ballottaggio tra centravanti con il corazziere Gianluca Scamacca, tre gol nell’ultima settimana tra Empoli e Inter, favorito su un Luis Muriel.

Da seconda punta ci sarà Ademola Lookman, l’uomo più in forma nell’attacco nerazzurro, con le alternative di Miranchuk e Pasalic dalla panchina.

Attenzione massima nello Sturm al giovane bomber polacco Wlodarczyk e al mobile esterno offensivo Boving.

ATALANTA (3-4-1-2) Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

STURM GRAZ (4-3-1-2) Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Boving, Stankovic, Horvat, Prass; Sarkaria, Wlodarczyk.

Fabrizio Carcano