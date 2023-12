Dallo scientifico al Cern. Il selfie che celebra il Redi

Dal liceo Redi al mondo della fisica. Questo era il titolo del ciclo di conferenze che lo scientifico aveva organizzato nel mese di novembre all’interno della propria aula magna. Una serie di appuntamenti anche per celebrare i cento anni della scuola aretina. Protagonista la fisica, spiegata ai ragazzi e alle ragazze dell’istituto da tre ex studenti che – come spiegano gli organizzatori – hanno raggiunto importanti risultati e traguardi in ambito accademico, in fisica. "A testimonianza di come il nostro liceo sia stato e sia ancora oggi un riferimento nella formazione per questa affascinante disciplina che indaga i segreti della natura" hanno spiegato i professori del Redi. Il primo appuntamento è stato lo scorso 8 novembre con il professor Saverio Braccini, docente di fisica generale e di fisica delle radiazioni applicate alla medicina presso l’università di Berna, a cui ha fatto seguito la professoressa Elena Graverini docente di fisica generale all’università di Pisa, e quindi per concludere il professor Michele Punturo, dirigente di ricerca presso l’istituto nazionale di fisica nucleare di Perugia.

E proprio Michele Punturo e Saverio Braccini hanno pensato di rendere omaggio pochi giorni fa al liceo Redi. Entrambi in visita al Cern di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, sono stati protagonisti di uno scatto particolare visto che entrambi indossavano per l’occasione la maglietta celebrativa dei cento anni del liceo Redi. Una foto che hanno poi inviato ai docenti della scuola.