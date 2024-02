Dall’Albania per fare lo chef. Il ristoratore: "Ti assumo"

"Appena avrai preso il diploma ti assumerò". È la promessa di Federico Boriosi, titolare del ristorante Il Sesto Canto, che ha fatto ad Orlando Bushaj, un ragazzo nato in Albania di 16 anni ospite di una comunità per minori che tutti i giorni viaggia in pullman percorrendo 80 km (tra andata a ritorno) per seguire il corso di ristorazione della scuola Bufalini di Città di Castello dove si sta distinguendo.

Già perchè Orlando, nato in Albania e arrivato in Italia dopo un lungo viaggio in autobus - lasciando la mamma casalinga, il papà muratore in Grecia e una sorella di 12 anni - ha sempre mostrato un grande interesse, una passione e una predisposizione per la cucina. In Albania ha frequentato le scuole ordinarie, fino ai 15 anni. In Italia, e per la precisione ad Arezzo una volta entrato nella comunità per minori la scelta di seguire il corso dell’istituto con sede a Città di Castello dove oltre allo studio e alla pratica ha avuto anche modo di mettere insieme piccole esperienze nel settore, arrivando recentemente a vincere una borsa di studio nel ricordo di Silvana Benigno, la mamma coraggio scomparsa dopo una lunga malattia quattro anni fa, e Flavio Paladino, suocero di Silvana e storico consigliere del Cda della Bufalini per quasi 20 anni.

"Il suo sogno è diventare uno chef e aprire un suo ristorante - raccontano gli insegnanti - Vuole lavorare per aiutare la famiglia. Si è sempre distinto per la piena partecipazione e impegno. Responsabile e rispettoso delle norme scolastiche, presenzia con attenzione e si distingue per motivazione e assiduità nell’esecuzione delle attività pratiche e teoriche preposte". Subito dopo la consegna delle borse di studio, a cui ha preso parte Federica, la figlia di Silvana, la sorpresa che stupito tutti i presenti alla cerimonia. Ecco arrivare la promessa che per Orlando potrebbe davvero rappresentare il primo passo verso la realizzazione di quel sogno.

Federico Boriosi, titolare del ristorante Il Sesto Canto, viste le qualità del ragazzo in cucina e il rendimento scolastico in generale, si è già proposto per offrire ad Orlando un posto di lavoro nel proprio locale a Città di Castello, nel prossimo futuro, non appena il 16enne avrà completato con successo il proprio percorso di studi.

Matteo Marzotti