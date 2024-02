Dal monaco all’ingegnere, cinque esperti per parlare di intelligenza artificiale

Arezzo, 21 febbraio 2024 – Un monaco camaldolese, uno studioso di politica internazionale, un avvocato, un medico chirurgo che utilizza la robotica in sala operatoria, un ingegnere.

Sono i professionisti che Confcommercio ha convocato per parlare di intelligenza artificiale e dell’impatto che avrà su cultura, società ed economia.

Li potremo ascoltare ad Arezzo domani (giovedì 22 febbraio 2024) alle 17 nel Palazzo di Fraternita, nell’incontro moderato dal direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni organizzato su iniziativa del gruppo Terziario Donna Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo in collaborazione con AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda).

Ad alternarsi sul palco per i loro interventi saranno il monaco Claudio Ubaldo Cortoni, professore di Storia della teologia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, il ricercatore di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) Guido Alberto Casanova; l’avvocato Alberto Gambino, professore ordinario di diritto privato, il direttore FF dell’Unità Operativa Complessa di Urologia all’Ospedale di Arezzo e di Montepulciano Filippo Annino e il general manager dell’azienda aretina Ars Automation Andrea Mazzini.

“Grazie alle loro competenze, ci aiuteranno ad affrontare il tema dell’I.A. sotto differenti prospettive – anticipa il direttore Marinoni – il nostro obiettivo è sottolineare come la rivoluzione sia già in atto e come sia necessario che tutti ne prendano coscienza.

Non parliamo di futuro remoto, ma del nostro presente. E se vogliamo restare protagonisti del cambiamento dobbiamo imparare a pensare e lavorare con nuove modalità, come quelle offerte dalle nuove tecnologie.

Chat bot, assistenti virtuali, App per aumentare le interazioni con i clienti e portare a segno le vendite: di esempi anche nel commercio e nel turismo ce ne sono tantissimi e vanno sfruttati”.

“Gli algoritmi dell’intelligenza artificiale già governano diversi aspetti della nostra vita – sottolinea la presidente di Terziario Donna Confcommercio Firenze-Arezzo Sonia Dalla Ragione – la scelta è se restarne succubi o usarli con intelligenza, piegandoli alle nostre esigenze per quanto di buono possono portarci.

Come, ad esempio, alleggerirci il carico di lavoro, migliorare l’organizzazione, ampliare le nostre abilità. Fermo restando che è l’intelligenza umana a guidare ogni processo”. In apertura di serata è previsto anche il saluto della presidente di Aidda Toscana Paola Butali.

In platea ci saranno molti imprenditori noti del terziario aretino e fiorentino, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico come il Prefetto di Arezzo Maddalena De Luca, il vicesindaco Lucia Tanti e il presidente della Camera di Commercio di Arezzo Siena Massimo Guasconi.