Dal libro al palco. Il malcontento di Sacha Naspini

Appuntamento stasera della stagione teatrale del Verdi di Monte San Savino che stasera con inizio alle ore 21.15, ospiterà lo spettacolo prodotto da Atto Due e Murmuris dal titolo: "Le case del malcontento". Protagoniste del racconto, tratto dal romanzo di Sacha Naspini, saranno Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffrè e Francesco Mancini. Firmano la drammaturgia Luisa Bosi e Simona Arrighi per la regia della stessa Simona Arrighi. "Le case del malcontento" è ambientato in un paese come tanti dell’entroterra maremmano, un microcosmo di personaggi che sembrano essere lì da sempre e per sempre e che ci somigliano, ma al contempo sono così lontani e universali.

La storia di un paese nel quale ognuno è dato in pasto al proprio destino, con i suoi sprechi, le aspettative bruciate, le passioni, i giochi d’amore e di morte. È un luogo dove l’universo umano non fa sconti e si mostra con oscenità, si covano segreti inimmaginabili, ci si vende, si uccide, si disprezza, si perdono fortune e si tramano vendette, raccomandandosi a Dio e vendendo i propri figli. Si vive di superstizioni, si torna per salvarsi, si tradisce e si ruba, si cerca una nuova vita e si gioisce per le disgrazie altrui. Talvolta però, inaspettatamente, si ama. La creazione sonora è di Isabelle Surel, con il disegno luci di Roberto Cafaggini. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e azienda speciale Monteservizi.

Prosegue così la stagione 2024-25. Caterina Guzzanti e Federico Vigorito saranno i protagonisti dell’evento del 7 marzo in "Secondo lei", scritto e diretto da Caterina Guzzanti. Chiusura di stagione mercoledì 26 marzo con I Sacchi di Sabbia in "Pluto" da Aristofane. Adattamento e regia I Sacchi di Sabbia con la collaborazione e la consulenza di Francesco Morosi. Con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo. Evento speciale fuori stagione "Psycho Show un improbabile spettacolo…" il 4 aprile. E per la stagione per bambini "Andiamo a teatro", il 16 marzo, ci sarà "Fantascienza. Il Robot e la Luce" di Kanterstrasse.