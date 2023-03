"Dai castelli alle piazze" il Duo Femina Ridens al circolo Aurora

Continuano gli appuntamenti con la rassegna DiVociDiDonne al Circolo Culturale Aurora. Sul palco stasera alle 22 il concerto "Dai castelli alle piazze" del Duo Femina Ridens. Il duo è composto da Francesca Messina: voce, chitarra, symphonia e Massimiliano Lo Sardo: santur, symphonia, elettronica. Dai castelli alle piazze è un viaggio nel tempo alle radici del folk del Mediterraneo.

Un viaggio nel tempo e nello spazio seguendo il filo rosso di un’appassionata ricerca sulla vocalità mediterranea che possiamo considerare il nostro soul.

Il concerto si basa sul recupero di brani tradizionali, più o meno antichi, di tutta Europa canzoni in occitano, italiano volgare, lingua d’oil, galiziano-portoghese, latino e vari dialetti italiani, rielaborati secondo una particolare e originale lettura, che coglie l’essenza e li cala nella contemporaneità. Si potranno ascoltare canti profani della tradizione europea, storie di taverne, di giochi, di guerra e d’amore, vite di streghe, giullari, santi e spiriti devianti. Un’attenta combinazione di strumenti antichi o tradizionali come la symphonia, la ghironda, il santur, il saz baglama, e contemporanei come chitarre ed elettronica. Ingresso libero con tessera Arci.