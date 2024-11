Da Tovalieri a Cutolo quanti ex col Pescara

Quella di domani al Comunale alle ore 15 sarà la sfida numero 27 nella storia tra Arezzo e Pescara. I primi precedenti in assoluto risalgono alla stagione 1949/50 in serie C: una vittoria per parte davanti al proprio pubblico. Il fattore campo è sempre stato un elemento decisivo, basti pensare che l’Arezzo ha vinto due sole volte fuori casa (una nel 2007 in B e una nel 2009 giocata però a Vasto), mentre l’unico successo esterno del Delfino è proprio quello dell’ultimo precedente dello scorso 21 gennaio. Ad Arezzo il computo conta dunque 6 vittorie amaranto, 6 pareggi e, appunto, un solo successo abruzzese. È anche una partita che richiama alla memoria tanti doppi ex che hanno lasciato il segno in entrambe le formazioni. La lista è lunga soprattutto in attacco, con centravanti del calibro di Traini, Tovalieri (nella foto), Bazzani, Abbruscato, Maniero e Chianese. Tra gli altri doppi ex, meritano una citazione Antonini, Croce, Vigna e il portiere Tardioli. Gli ex attuali sono Del Fabro, una sola presenza a Pescara nel 2014, poi Merola, pericoloso attaccante pescarese transitato da Arezzo nella nefasta stagione 2020/21, e l’attuale direttore amaranto Cutolo, in biancazzurro nella stagione 2013/14 in B.