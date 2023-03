Da Sanremo al Petrarca Coppia aperta con Francini

di Angela Baldi

Prosegue il programma d’iniziative organizzato dall’assessorato alle pari opportunità e dalla Fondazione Guido d’Arezzo in occasione della Giornata internazionale della donna. Questa sera alle 21, al Teatro Petrarca di Arezzo, Chiara Francini e Alessandro Federico si esibiscono in "Coppia aperta - quasi spalancata", di Dario Fo e Franca Rame per la regia di Alessandro Tedeschi.

L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la "sopravvivenza" tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore della protagonista s’insedia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo bisogno di amore e considerazione.

Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile. L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento del punto di vista socioantropologico. Scritta da Dario Fo e Franca Rame, "Coppia aperta…quasi spalancata" porta in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia. "Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!". Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini è un’artista eclettica, un vulcano di carisma e vitalità, con importanti ruoli sul piccolo e grande schermo, reduce da Sanemo e da un esordio letterario con 45.000 copie vendute e 8 ristampe. Qui si mette alla prova con un testo importante, che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia. Questa commedia è una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Fo e Rame descrivono in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente. Per lo spettacolo al Petrarca l’ingresso è gratuito con prenotazione del posto obbligatoria recandosi a teatro o online sul circuito DiscoverArezzo.