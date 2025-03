Da pastore a imprenditore: "Un lavoro bellissimo"

Louis Von Saint Paul ce l’ha fatta. È uno di primi giovani che ha partecipato alla scuola per pastori del Parco delle Foreste casentinesi, due anni fa. Ha deciso di riapartire da capo e cambiare direzione, professionale e di vita. E nella scuola a Pratovecchio ha trovato la sua strada. Oggi ha un’azienda agricola, Terre di Chiena, nel Valdarno che porta avanti insieme alla sua compagna Giulia. Quando ha scelto la scuola per pastori aveva un figlio piccolissimo, Guglielmo, ora è arrivato Giorgio, nato a dicembre. Il progetto di Louis e Giulia è quello di far crescere i figli in mezzo alla natura e di vivere dei frutti della pastorizia e dei raccolti dell’agricoltura. "E per adesso ci stiamo riuscendo - sorride Louis che per tutti nella vallata aretina è diventato Luigi - abbiamo una ventina di capre con cui produciamo il formaggio. Abbiamo anche vigne per il vino e olivi per produrre l’olio. Cerchiamo di puntare su una gamma ampia di prodotti per poter far funzionare al meglio la nostra azienda".

Louis Von Saint Paul, ha 36 anni, è originario di Monaco. È arrivato tanti anni fa piccolissimo a Reggello con la madre, che si è subito innamorata di questa terra valdarnese, tanto da non voler più tornare in Germania. Louis è così cresciuto in Valdarno e ora che è un uomo ha acquisito anche l’accento tipico di questa terra. Insieme alla sua compagna Giulia, di Verona, ha deciso alcuni anni fa di aprire un’azienda agricola a Donnini, località vicino a Vallombrosa. E intorno a questa hanno costruito tutta la loro vita e la loro famiglia. Un progetto per vivere a pieno contatto con la natura.

La scuola per pastori gli ha dato nuove conoscenze e nuove opportunità per migliorare la produzione e affinare le tecniche. "La scuola per pastori nel Parco mi è servita tantissimo - racconta Von Saint Paul - mi ha dato le conoscenze e le tecniche giuste per poter migliorare la mia attività e la mia azienda. E poi sono stati importantissimi anche i contatti che ha avuto con altri giovani e pastori. Una sorta di comunità: ci aiutiamo a vicenda e se serve ci scambiamo anche gli attrezzi del lavoro, ad esempio trattori e macchinari per le coltivazioni nei campi. È sempre importante poter contare anche sull’aiuto degli altri".

E adesso Louis Von Saint Paul può dire con soddisfazione di aver realizzato il suo sogno di diventare pastore. "C’è tanto lavoro da fare - ammette - ma è un mestiere che ti dà anche moltissime soddisfazioni. E stare a contatto con gli animali è sempre bellissimo". La sua seconda vita è già iniziata.