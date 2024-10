Da oggi lavori nel centro del paese. Evitata al chiusura di via Veneto

Apre oggi nel centro di Capolona il cantiere per il potenziamento della conduttura di energia elettrica e viene chiusa al traffico via Vittorio Veneto dalle ore 8.30 alle 17.30. Il sindaco Mario Francesconi ha cercato con i tecnici dell’Enel di evitare la chiusura della strada che comunque comporterà disagi a cittadini e commercianti. Ma non è stato possibile. Da alcuni sopralluoghi effettuati in questi giorni è emerso che i sottoservizi presenti nella strada, che non ha tra l’altro una carreggiata ampia, non consentono l’apertura al traffico, nell’area del cantiere, durante i lavori. "Purtroppo abbiamo verificato che non sarà possibile l’apertura totale del traffico in via Veneto durante i lavori del cantiere - ha spiegato Francesconi - l’area di destra della strada, dove sono presenti i posteggi auto, è occupata dalle tubature di gas e acqua , in sinistra, dalla parte dei marciapiedi, abbiamo la tubazione del collettore fognario, quindi si è reso indispensabile chiudere il traffico, nel tratto del cantiere aperto". Il lavoro verrà in trincea e il cantiere sarà itinerante, ovvero si sposterà di trenta metri in trenta metri e quando l’opera sarà finita sarà immediatamente ricoperto lo scavo e riaperto quel tratto di strada. "Via Veneto, oltre a rimanere aperta ai pedoni - dice il sindaco - sarà comunque aperta al transito dei mezzi pubblici, dei mezzi di emergenza e veicoli di persone in possesso dell’apposito contrassegno invalidi rilasciato dal Comune che così potranno raggiungere, con meno disagio, la propria abitazione, i servizi e gli esercizi commerciali". Tutti gli altri automobilisti , durante i lavori del cantiere, per avere accesso alla parte sud di via Veneto, potranno utilizzare la strada parallela, che è un senso unico opposto. Dovranno raggiungere, tramite la sr71, l’uscita Capolona-Nord, uscire e dirigersi verso il centro del paese per prendere la parallela, che permette, attraverso le traverse laterali, di raggiungere la propria destinazione in via Veneto. La chiusura al traffico sarà dalle ore dalle 8.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, così come il divieto di sosta , e i lavori si protrarranno per due, massimo tre settimane. Gli interventi si inseriscono nel piano di potenziamento del sistema elettrico. A Capolona saranno effettuati molti interventi di "smartizzazione" delle cabine elettriche e di rinnovo della componentistica elettrica con conseguente potenziamento degli impianti. So.Fa.