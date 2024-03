Da oggi il dottor Notargiacomo è il nuovo direttore di zona distretto Aretina

Arezzo, 27 marzo 2024 – È il dottor Alfredo Notargiacomo il nuovo direttore della Zona Distretto Aretina. L’incarico è stato conferito ieri dal Direttore Generale Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso.

Il dottor Notargiacomo si è laureato in Medicina e Chirugia all'Università degli Studi di Perugia nel 1992 dove si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica nel 1996.

Dal maggio 2000 alla fine del 2008 ha prestato servizio come dirigente medico all'Unità Funzionale Attività Sanitaria di Comunità alla ASL 3 di Pistoia, quindi come responsabile dell'Area Distrettuale Omogenea di Pistoia e componente dei comitati aziendali e regionali per la medicina generale e per la pediatria.

Dal 2009 al 2011 ha ricoperto il ruolo di dirigente medico della UF Attività Sanitarie di Comunità della Azienda USL 8 di Arezzo dove è stato componente del Comitato regionale per la medicina generale e Coordinatore dell’Unità Valutativa Multidimensionale della Zona Distretto della Valtiberina, Fra gli incarichi anche quello di referente aziendale per il progetto di sperimentazione regionale sul Chronic Care Model e formatore di Area Vasta del percorso regionale per la sperimentazione dello stesso.

Dal 2011al 2021 ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Centro di Salute Perugia Centro – San Marco e dal 2012 al 2021 responsabile del Progetto Aziendale “Diabete” di medicina di iniziativa e Referente Continuità Assistenziale del Distretto del Perugino, Coordinatore della medicina generale, della pediatria e della Continuità Assistenziale del Distretto del Perugino.

Dal 2021 al 2023 ha svolto l’incarico di Direttore del Distretto del Perugino e dall’aprile 2023 è in comando presso l'Azienda USL Toscana Sud Est. «Il dottor Notargiacomo ha il profilo adeguato per guidare un distretto così importante come quello Aretino – dichiara il Direttore Generale Antonio D’Urso -.

È un professionista di grande competenza che vanta già una esperienza alla guida di una Zona distretto in Umbria. La sua preparazione in ambito sanitario garantisce una profonda conoscenza del sistema e la comprensione dei problemi sociosanitari. Sono sicuro che saprà affrontare nel modo migliore le sfide che si presenteranno con la riorganizzazione dei servizi territoriali».

«Nella mia vita lavorativa mi sono occupato sempre di territorio - dice il dottor Alfredo Notargiacomo – contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici terapeutici, dei rapporti con la medicina convenzionata, dell’organizzazione dei servizi territoriali partecipando come responsabile, coordinatore o componente, a diversi gruppi di lavoro su tematiche quali integrazione ospedale-territorio e coordinatore delle USCA».

«Voglio ringraziare il Direttore Generale Antonio D'Urso, la direzione Aziendale e la conferenza dei sindaci della Zona Distretto Aretina per la fiducia che mi è stata accordata – conclude il dottor Notargiacomo -.

Il mio obiettivo è quello di continuare a garantire il livello dei servizi offerti dalla Zona Distretto e soprattutto di affrontare con serenità e la giusta preparazione le sfide che si presenteranno».