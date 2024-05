Da lunedì scattano lavori stradali in città

Arezzo, 3 maggio 2024 – La manutenzione del manto stradale di un tratto di via Trento Trieste comporterà da lunedì 6 fino a venerdì 10 maggio in orario 8,30 – 20 il senso unico di circolazione dal civico 34 in direzione dell’intersezione con via Anconetana.

In questi stessi giorni e da lunedì 13 a martedì 14 maggio scatterà il divieto di sosta con rimozione in via Trento Trieste dal civico 34 all’intersezione con via Anconetana e in via Ippolita degli Azzi dal civico 4 all’intersezione con via Trento Trieste sempre dalle 8,30 alle 20. Da martedì 7 a venerdì 10 maggio chiude il tratto di via Francesco Folli che va dall’intersezione con via Trento Trieste a quella con via Ubaldo Cassi; l’accesso in via Folli sarà consentito da via Cassi.

Da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio l’accesso in via Enzo Tortora e l’uscita dalla stessa saranno garantiti da via Corrado Lazzeri mentre un’ulteriore chiusura interesserà il tratto di via Antonio Garbasso dall’intersezione con via Trento Trieste a quella con via Ubaldo Cassi; l’accesso in via Garbasso sarà consentito da via Francesco Redi. Orari 8,30 – 20.

I veicoli in uscita da via Ippolita degli Azzi, via Antonio Garbasso, via Enzo Tortora, via Colonnello Bettini e via del Pantanino avranno l’obbligo di svolta a sinistra. Con la riqualificazione urbana di piazza Saione scatterà da lunedì 6 maggio fino alla fine di agosto 24 ore su 24 il divieto di sosta con rimozione in via Vittorio Veneto, lato numeri dispari, dal civico 125 al civico 127 e in ambo i lati di via Guelfa nei tratti delimitati da apposita segnaletica.

Sono inoltre previsti il restringimento della carreggiata in via Vittorio Veneto dal civico 84 al civico 104 e in via Guelfa dal civico 2 al civico 6, il divieto di utilizzo dei tratti di marciapiede di via Vittorio Veneto dal civico 84 al civico 104 e di piazza Saione nell’area pedonale di fronte ai civici 5-13 con esclusione dello spazio a servizio dell’edicola e il divieto di transito ciclo-pedonale nel marciapiede di via Guelfa dal civico 2 al civico 6.