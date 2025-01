Da campo di calcetto ad area sportiva. La destinazione dello spazio al Maccagnolo

Da impianto sportivo destinato al calcetto ad area sportiva aperta. È quanto ha stabilito una delibera di Giunta pubblicata a ridosso del Natale, e per la precisione il 19 dicembre scorso.

L’atto prende in esame l’area appunto nelle immediate vicinanze del palazzetto dello sport del Maccagnolo.

Come si può leggere nel documento l’area si trova sopra il parcheggio sottorraneo che sorge in quella zona, tra il palazzetto e la chiesa.

In passato il campetto era stato affidato in gestione al Gruppo Sportivo Parrocchiale San Donato, ma alla luce dei contatti intercorsi tra amministrazione comunale e società sportiva, è emerso l’inutilizzo della struttura. Tra l’altro il campetto non dispone di servizi accessori, come ad esempio spogliatoi, e per tale motivo la Giunta ha deciso di modificare attraverso una delibera la destinazione dell’area.

Il campo da calcetto quindi non sarà più un impianto sportivo ma di fatto un’area sportiva aperta a tutti per il gioco del calcetto, da poter utilizzare liberamente, a servizio dei residenti del quartiere del Maccagnolo e della zona di San Donato.

Due quartieri, come evidenziato nell’atto, ad alta densità abitativa.