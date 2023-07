Da Alex Britti a Irene Grandi Il cantautore domani all’outlet È il primo big del Summer Night

di Laura Lucente

Sarà Alex Britti a scaldare per primo l’atmosfera festosa del Valdichiana Village di Foiano della Chiana. Il cantautore e chitarrista romano, divenuto con il suo originale stile pop e blues uno dei più amati protagonisti della musica italiana, è infatti il primo big dell’edizione 2023 del "Summer Night" format che da anni porta la musica all’interno della cittadella della moda che per l’occasione resta aperta fino a tarda notte. L’appuntamento è fissato per domani in piazza Maggiore alle ore 21. Una serata aperta al pubblico in maniera gratuita realizzata grazie a FMedia Società Benefit, Radio Subasio Music Club radio partner ufficiale dell’estate del Valdichiana Village.

Un momento magico in cui gli artisti hanno modo di raccontarsi ed esibirsi nelle loro canzoni più famose. Britti, impegnato in un tour per l’Italia, si concederà una serata introspettiva. Chitarra in spalla delizierà il pubblico con alcuni dei suoi brani più celebri, ma soprattutto svelerà le tante storie e i tanti aneddoti, da quando girava per l’Europa in cerca di fortuna al seguito dei più grandi interpreti del genere blues, fino ai sold out dei suoi tanti live. L’incontro con Britti è un momento atteso dai tanti fan, pronti a celebrare l’uomo e l’artista autore di tante hit: da "Solo una volta (o tutta la vita)" a "Oggi sono io", le divertenti "La vasca" e "7000 caffè", "Baciami e portami a ballare", le intime "Un attimo importante", "Bene così" e "Stringimi forte amore". L’elenco dei successi è infinito, insieme alle grandi soddisfazioni, come quella di veder interpretato un suo brano, "Oggi sono io", dalla grande Mina.

Venerdì 4 agosto toccherà a Irene Grandi, una delle più grandi interpreti della musica italiana, salire sul palcoscenico del Valdichiana Village.