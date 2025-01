Cutolo lavora su Russo. Giovannini punta Gucci

Sistemata la casella del centravanti con l’arrivo di Capello, per Nello Cutolo comincia un’altra settimana di mercato. L’obiettivo è quello di completare reparto offensivo con l’innesto di un esterno. Uno dei nomi è quello di Raffaele Russo (nella foto) dell’Avellino, 3 gol in questa prima parte di stagione con i Lupi. A fargli posto dovrebbe essere Mattia Gaddini. Sul classe 2002 c’è sempre l’interesse del Campobasso. In queste ore Cutolo è impegnato anche a definire la cessione di Gucci.

Il centravanti sembrava vicino al Livorno, ma poi la trattativa ha subito un brusco stop, l’alternativa potrebbe essere il Follonica Gavorrano che ha come direttore sportivo l’ex amaranto Paolo Giovannini.

Nel frattempo arrivano buone notizie dall’infermeria. Alla ripresa degli allenamenti tornerà in gruppo Alessandro Renzi che ha smaltito la lesione muscolare accusata contro la Vis Pesaro. Ormai prossimo a riaggregarsi con i compagni anche Mattia Damiani reduce dal secondo intervento al menisco destro. Il primo potrebbe tornare disponibile già per la gara casalinga di lunedì prossimo contro il Pontedera dove si rivedrà tra i convocati il difensore Matteo Gilli che ha saltato la trasferta di Legnago per squalifica.