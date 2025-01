Customer care Sei Toscana: nel 2024 gestite più di 220mila richieste

Arezzo, 8 gennaio 2025 – Sono quasi 221mila le richieste gestite dal customer care di Sei Toscana nel corso del 2024.

Un’attività molto importante per l’azienda che ha permesso ai cittadini dei 104 comuni dell’Ato Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto, Siena e comprensorio della Val di Cornia, in provincia di Livorno) di prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei propri rifiuti ingombranti, richiedere informazioni sui diversi servizi svolti dal gestore ed effettuare segnalazioni.

In totale, nel 2024, le richieste complessive gestite tramite il Numero verde e il portale internet www.seitoscana.it sono state esattamente 220.960. Di queste, 165mila sono servite ai cittadini per prenotare il servizio di ritiro a domicilio dei propri rifiuti ingombranti, sfalci e potature; poco più di 22.500 le segnalazioni e quasi 33mila le richieste di informazione sui servizi in essere nei 104 comuni del territorio.

Oltre al Numero verde 800127484, ha registrato un notevole aumento di contatti anche il portale internet che, oltre a fornire informazioni dettagliate su tutti i servizi e le infrastrutture di raccolta presenti sul territorio, dal luglio scorso dà la possibilità agli utenti anche di scegliere il giorno del ritiro a domicilio dei propri rifiuti ingombranti.

Nel corso del 2024, sono state registrate circa 710.000 sessioni (+ 40mila rispetto al 2023), con quasi 389mila utenti e 1 milione e 725mila pagine visitate. Le sezioni più cliccate sono state quella relativa al ritiro ingombranti a domicilio e “Lavora con noi” che ha registrato oltre 51mila accessi (quasi il doppio rispetto all’anno precedente).

“Sono numeri molto significativi – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – che testimoniano una sempre maggior consapevolezza dei cittadini sul corretto utilizzo del servizio e dei diversi canali di comunicazione messi a disposizione dalla società”.

A disposizione dei cittadini c’è anche App Iren Ambiente, l’applicazione, sviluppata dal Gruppo Iren, utile per informare e supportare gli utenti in tutte le attività legate ai servizi di raccolta dei rifiuti che Sei Toscana eroga sul territorio.

L’app è disponibile gratuitamente per il download sia per sistemi Android che IOS. REPORT ATTIVITÀ CUSTOMER CARE SEI TOSCANA (Anno 2024).

Provincia di Arezzo:

Prenotazione ritiro ingombranti a domicilio: 47.948 Richiesta informazioni: 6.068

Segnalazioni: 5.164

Totale richieste gestite: 59.180 (di cui circa 36mila gestite tramite Numero verde)