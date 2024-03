Cusin sa solo vincere con la nazionale delle Comore. Dopo il Ghana cade anche l’Uganda: 4 vittorie su 4

Quattro vittorie su quattro. La mano di Stefano Cusin sulla nazionale di calcio delle Comore si vede e i risultati evidenziano ancor di più il lavoro dell’ex amaranto, residente quando non è impegnato con la propria squadra a Castiglion Fiorentino. Lo scorso ottobre la firma con la federazione delle Isole Comore, la nuova sfida del tecnico che ha allenato varie formazioni e nazionali africane, con trascorsi anche nello staff tecnico di Walter Zenga. "Credo nella qualità di questi ragazzi molti dei quali giocano in Europa" aveva detto poche ore dopo la firma. Una fiducia ben riposta quella del tecnico. Già perchè i ragazzi di Cusin hanno vinto all’esordio del loro allenatore contro Capo Verde in amichevole per 2-1. Una vittoria a cui è seguita quella contro la Repubblica Centrafricana per 4-2 quindi quella con il Ghana che hanno mostrato i notevoli passi in avanti della formazione di Cusin.

Un successo per 1-0 sempre nella fase a gironi che ha permesso alle Comore di salire al primo posto nel gruppo I.

Tre vittorie su tre, anzi quattro su quattro, visto che venerdì le Comore si sono imposte per 4-0 contro l’Uganda in amichevole. Domani altra amichevole contro l’Angola per provare a proseguire sulla strada intrapresa prima di tornare a correre nelle qualificazioni al Mondiale il 3 giugno contro il Madagascar.