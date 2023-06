Cuore, pressione e ossa: ruotano i servizi delle Farmacie Comunali

Arezzo, 1 giugno 2023 – Nuova rotazione dei servizi tra le Farmacie Comunali di Arezzo. Le otto farmacie di città e frazioni hanno sviluppato un sistema di turnazione delle loro strumentazioni per favorirne la fruizione tra i cittadini e per sensibilizzare verso l’importanza di sottoporsi a screening utili per valutare i parametri di cuore, pressione e ossa, con un’innovativa formula che ha incontrato l’apprezzamento da parte dell’utenza.

L’obiettivo, infatti, è di stimolare buone pratiche per la prevenzione e l’approfondimento dello stato di salute direttamente nella propria farmacia di fiducia, sottoponendosi a test in tempi rapidi, senza attese e con risultati affidabili.

L’attuale mappatura dei servizi, valida fino a sabato 17 giugno, prevede la presenza alla farmacia n.4 “Fiorentina” della strumentazione per sottoporsi alla Densitometria Ossea Computerizzata che, attraverso la semplice trasmissione di onde a ultrasuoni al calcagno, permetterà di verificare cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura delle ossa, favorendo l’eventuale adeguamento dello stile di vita per prevenire l’osteoporosi.

L’Elettrocardiogramma per valutare l’attività elettrica del cuore sarà disponibile alle farmacie n.1 “Campo di Marte”, n.2 “Trionfo e n.7 “San Leo” con la possibilità di ottenere in pochi minuti la valutazione e refertazione in telemedicina, poi un ulteriore test sarà l’Holter Cardiaco che potrà essere richiesto alle farmacie n.3 “Giotto” e n.6 “Mecenate” per valutare il cuore nel corso delle attività quotidiane svolte per ventiquattro ore.

L’Holter Pressorio per la misurazione continuativa della pressione per un’intera giornata sarà presente alle farmacie n.5 “San Giuliano” e n.8 “Ceciliano”. Una giornata di consulenze nutrizionali gratuite, infine, sarà prevista giovedì 15 giugno alla farmacia “Giotto” per ottenere consigli personalizzati per una corretta alimentazione per il benessere di corpo e mente in vista dell’estate.

L’impegno delle Farmacie Comunali di Arezzo nella prevenzione è ribadito anche dalla campagna di informazione “Ben-Essere al sole” che, in programma fino a sabato 3 giugno, prevede consulenze e promozioni per prepararsi alla stagione estiva.

I farmacisti saranno infatti a disposizione per suggerimenti sulle corrette pratiche per prendersi cura del proprio corpo nelle stagioni più calde dell’anno, a partire dalla protezione della pelle dai raggi del sole. Questa iniziativa sarà arricchita da una speciale promozione sulle creme solari, con sconti dal 20% al 40%.