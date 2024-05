Cuochi per ristoranti. Le figure richieste

3 CUOCHI

Si ricerca personale con esperienza per ristorante lounge bar ad Arezzo per preparazione pietanze. E’ richiesta disponibilità lavorativa in orario serale ed esperienza di almeno un anno. Lavoro nel fine settimana, a turni. Contratto a tempo determinato. Codice: AR-223749. Scadenza: 13 maggio.

2 AIUTO CUOCO

Si cercano due aiuto cuoco per nuovo locale di Arezzo con ristorante, lounge bar, musica dal vivo e spettacoli. Lavoro part time, full time. Contratto a tempo determinato. Codice: AR-223637. Scadenza: 8 maggio.

1 AIUTO CUOCO

Si cerca un aiuto cuoco di ristorante con esperienza per ristorante di Poppi, per preparazione e sporzionamento pasti. Contratto a chiamata nei fine settimana festivi e da giugno a fine settembre; a fine contratto possibilità di trasformazione in indeterminato. Codice: AR-223541. Scadenza: 7 maggio.