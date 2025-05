Cultura della legalità. Progetto per studenti

Sarà l’aula magna del Centro di GeoTecnologie, in via Vetri Vecchi, a ospitare oggi a San Giovanni dalle 10.30 alle 12.30 l’evento conclusivo di "Oro blu – la cultura dell’acqua tra ambiente e legalità", progetto promosso da Legambiente Valdarno Superiore in collaborazione con gli istituti Isis Valdarno e Iis Varchi, il Comune di San Giovanni e l’Università di Siena. Il percorso formativo, realizzato nell’ambito dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), ha coinvolto per un intero anno scolastico le classi terze e quarte dell’Isis Valdarno e le classi terze del liceo scientifico del Varchi, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate all’acqua come risorsa comune, alla legalità ambientale e alla lotta all’inquinamento. Durante l’incontro finale, gli studenti presenteranno i risultati del progetto, che ha unito rigore scientifico, coscienza civica e impegno sociale. Particolare attenzione è stata dedicata alla conoscenza degli ecosistemi di acqua dolce, alla biodiversità e ai fenomeni legati alle ecomafie. Un importante contributo è arrivato anche dal corpo forestale dei Carabinieri, che ha illustrato operazioni di bonifica ambientale su terreni contaminati da sostanze di origine industriale e agricola. Questo progetto – ha dichiarato il sindaco Vadi – unisce scuola, ambiente e cittadinanza attiva. È essenziale educare i giovani al rispetto dell’ambiente e alla consapevolezza dell’acqua come bene comune da difendere". Entusiasta anche l’assessore Ermini: "Difendere l’acqua è una delle sfide più urgenti del nostro tempo. I nostri studenti si sono confrontati con contenuti scientifici ma anche con riflessioni etiche, entrando nel vivo delle problematiche ambientali e sociali"

Mas. Bag.