Csi, la presentazione della Stagione 2023-24

Arezzo, 6 novembre 2023 – Sabato 11 novembre il Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano presenterà ai propri tesserati e iscritti il nuovo anno sportivo.

Nella Sala di Giustizia della Diocesi di Arezzo, i colori arancioblù saranno un'altra volta protagonisti nel territorio aretino attraverso un evento coinvolgente e ricco di contenuti.

Si inizia alle 10 con il presidente del Comitato Lorenzo Bernardini che illustrerà ai presenti progetti e obiettivi prefissati per la Stagione 2023/24; verranno presentate le norme per i campionati provinciali 2024 e verranno effettuati dei riferimenti alla nuova Riforma dello Sport, entrata in vigore da qualche mese.

Successivamente spazio anche ai Campionati Nazionali di due discipline fiori all’occhiello del CSI di Arezzo, ovvero il Trail e gli Speed Down. All’interno dell’evento ci sarà anche il convegno del progetto “Giocare alla Pari” intitolato: “Inclusione Sociale e di Genere attraverso lo Sport”, in cui dei professionisti sensibilizzeranno ai presenti la forte tematica.

“L’evento di sabato sarà un connubio di importanti annunci racchiusi in un luogo importante per noi”, annuncia il Presidente del CSI di Arezzo, Lorenzo Bernardini; “Una presentazione degli eventi sportivi soprattutto in chiave Campionati Nazionali: pensiamo al prossimo evento di Trail (Arezzo Wild) del 10 dicembre e la presentazione della disciplina degli Speed Down, che entra a tutti gli effetti con il proprio regolamento tra gli sport del Centro Sportivo Italiano.

Nell’occasione sarà presente anche il Direttore Tecnico Nazionale Carmine Di Pinto. Nella stessa giornata presenteremo le modalità con cui le nostre associazioni potranno candidarsi per effettuare i campionati provinciali.

In ottica riforma dello sport, illustreremo i servizi che il Csi ha messo a disposizione. Insieme a tutto ciò, farà parte della mattinata il convegno sull’ “Inclusione Sociale e di Genere attraverso lo Sport”. Infine, una rendicontazione di quella che è stata la partenza della stagione 2023/24 per il Csi di Arezzo”.

Programma dell’evento

10:00 – Presentazione anno sportivo 2023/2024 Csi Arezzo con illustrazione di progetti, obiettivi, campionati provinciali 2024 e con riferimenti della nuova Riforma dello Sport

10:30 – Presentazione Campionati Nazionali delle discipline di Trail e Speed Down

11:30 – “Inclusione Sociale e di Genere attraverso lo Sport”, convegno del progetto “Giocare alla Pari” con l’intervento di professionisti