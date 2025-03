Croce celtica e svastica sul muro. Caccia ai colpevoli con le telecamere

Non c’è pace per il parcheggio di piazza dalla Chiesa a San Giovanni, da sempre area "sensibile" per le incursioni dei vandali che si divertono a deturpare i beni pubblici. L’ultimo episodio però ha fatto impennare l’asticella dell’attenzione in città e provocato la reazione veemente del sindaco Valentina Vadi che non vuole derubricarlo a semplice "bravata" di qualche adolescente inconsapevole neppure di quanto scriva.

Nel tardo pomeriggio di martedì scorso, quando ancora la zona era molto frequentata, perché a due passi dallo scalo ferroviario, dal centro storico e prospiciente a un supermercato, alcuni ignoti armati di bombolette di vernice spray, incuranti del passaggio di auto e persone, hanno vergato sul muro di cemento all’ingresso dell’area di sosta il termine "white power", potere bianco, accompagnato da una croce celtica e da una svastica. Espressione e simboli emblemi delle formazioni di estrema destra e di movimenti suprematisti e neonazisti tristemente noti perché imbevuti di teorie discriminatorie, intolleranti e razziste. Saranno cancellati nei prossimi giorni dal gestore del parcheggio, ma il gesto resta inqualificabile ed è stigmatizzato dall’intera comunità.

Dello sdegno si è fatta interprete la prima cittadina che ha sporto denuncia alla stazione sangiovannese dei Carabinieri e ha ricordato che l’accaduto rappresenta non solo un danno per il patrimonio pubblico, "ma alimenta l’intolleranza e il razzismo, promuovendo ideologie di odio che non hanno posto nella nostra società. La città di San Giovanni Valdarno ha sempre promosso valori di inclusione, solidarietà e rispetto e atti di questo tipo non possono essere tollerati", ha concluso, assicurando impegno totale per individuare i responsabili ed impedire il ripetersi di simili azioni.

Nel frattempo sono già al lavoro gli agenti della Polizia Municipale, diretta dal comandante Mauro Cottoni, che hanno subito acquisito i filmati della telecamere di videosorveglianza puntate sulla piazza e, dopo averle visionate, le hanno trasmesse ai colleghi dell’Arma per risalire ai responsabili. Nessuno sottostima, insomma, il fattaccio e la condanna bipartisan arriva anche dalle Liste Civiche Sangiovannesi che hanno auspicato "tolleranza zero". Massimo riserbo degli inquirenti sulle indagini sebbene si tenda ad escludere un legame tra la decisione del municipio di vietare l’accesso pedonale ai due livelli sotterranei del posteggio multipiano a chi non deve lasciare o riprendere il proprio veicolo per cercare di frenare vandalismi, inasprendo fino a 200 euro le multe per i trasgressori.