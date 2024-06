Cresce leggermente il numero dei valdarnesi che si rivolgono al Ser.D

Arezzo, 27 giugno 2024 – Ieri era la Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, il servizio che si occupa di dipendenze nella provincia di Arezzo ha visto un progressivo ritorno ai volumi di utenza trattata del 2019. Per quanto riguarda la zona dell’Aretino si rileva una leggera flessione di persone prese in carico per dipendenza da sostanze: erano 933 nel 2022, poi diventate 905 nel 2023 (-4,1%). Per quanto riguarda il Valdarno le persone con disturbo legato all’uso di sostanze erano 466 nel 2022, mentre nel 2023 sono state 479, con un lieve incremento del 2,7%. “Si segnala un incremento dei giovani, che anticipano comportamenti e disturbi delle persone adulte. In tutti i territori dell’Azienda - sottolinea Marco Becattini, Direttore U.O.C. della Medicina delle Farmacotossicodipendenze Aretina e Responsabile dell’Area Dipartimentale delle Dipendenze della Azienda Usl Sud Est - è stato fatto un grande lavoro di sinergia tra gli operatori delle Unità Funzionali Dipendenze e quelli degli altri Servizi distrettuali. È fondamentale la costruzione di un percorso che metta al centro la persona e la famiglia fragile”.