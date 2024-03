Cremonese da sogno . Como eroico ma beffato

CREMONA

La Cremonese vince 2 a 1 il match clou per la serie A. Il Como però ha giocato in dieci quasi tutta la partita. Como che recrimina anche per un rigore non visto da Camplone. La partita si accende subito, al 9’ Zanimacchia in contropiede prende la traversa, ma l’azione viene annullata per fuorigioco di Coda. Al 13’ Strefezza viene espulso per un intervento con piede a martello a centrocampo su Vazquez, Como in dieci quasi tutta la partita. Inizia il pressing di cremonesi, al 21’ bel colpo di testa di Sernicola, fuori di poco. Al 43’ fallo di mano in area di Odenthal, mentre marcava Coda.

Lo stesso Coda spiazza Semper e segna, Cremonese in vantaggio. Roberts cambia a inizio ripresa inserisce Gioacchini e Brauoder, passando al 4-3-2, per recuperare il risultato. Subito al 3’, bella uscita di Semper, sui piedi di Coda solo verso rete. Al 19’ cross al centro di Braunoder, palla a Gabrielloni in area, che rimette in centro, rimpallo e tocco di mano di Ravanelli, ma Camplone non assegna il rigore. Punizione per il Como al 22’, batte Da Cunha con una rasoiata di sinistro, che prende il palo interno ed entra in rete è il pareggio. Gran parata di Semper al 29’, dopo un tiro da fuori di Antov. Al 40’ Majer fa da sponda in area per Coda, il tiro a incrociare dell’attaccante esce di pochissimo. Raddoppio della Cremonese nel finale al 43’, Vazquez fa filtrare sulla destra un pallone per Zanimacchia, che al volo ad incrociare batte Semper.

Enrico Levrini