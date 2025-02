Creare un dialogo tra generazioni. L’obiettivo dei ragazzi di Effetto Eco. Tra musica, eventi e divulgazione

"Vogliamo creare ciò che prima non esisteva". Un’alternativa culturale per le giovani generazioni di Cortona e non solo. Uno spazio di crescita, educazione e confronto, capace di stimolare iniziative che coinvolgano tutto il territorio.Questo è Effetto Eco. Un’associazione giovane in ogni senso: sia per data di nascita che per età anagrafica dei componenti, che ha l’obiettivo di promuovere la cultura e il sociale attraverso attività formative e didattiche. "Come? Attraverso workshop, eventi dal vivo e incontri tematici", spiega la segretaria dell’associazione Margot Cassatella. "Vogliamo creare un dialogo intergenerazionale che sia davvero stimolante per i giovani: un’alternativa culturale costruita dal basso e aperta a tutti".Le idee non mancano e i progetti all’orizzonte sono numerosi. Ma la finalità resta chiara: "Offrire un nuovo modello di aggregazione e diffondere le arti, superando i limiti dell’intrattenimento mainstream". Lo sottolinea Edoardo Fracassi, direttore di produzione eventi, ingegnere del suono e tra i fondatori di Effetto Eco: "La nostra aspirazione è quella di consolidare nei giovani una consapevolezza artistica e culturale", chiarisce.Tutto è iniziato nel novembre 2024 con il progetto "Propagazioni": "Abbiamo colto un’opportunità preziosa, quella di organizzare attività all’interno di un’iniziativa per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, finanziata dall’Azienda Usl Toscana sud est e sostenuta dai Comuni di Cortona, Foiano e Castiglion Fiorentino", racconta Cassatella. Oggi, Effetto Eco si è costituita in una vera e propria associazione. E il successo di oggi lo devono anche a "Propagazioni", che riscosse largo consenso: "Abbiamo riscontrato un’ottima risposta da parte del pubblico e delle amministrazioni locali, le quali continuano a supportarci", spiega Fracassi.Gli appuntamenti in programma sono già dietro l’angolo. Oggi, a Villa Severi ad Arezzo, prende il via "Psychoville Punkarnival", un carnevale musicale alternativo, realizzato in collaborazione con il centro Onda d’Urto e Psycho Hill: "È la prima sinergia con un’altra associazione nata dal basso, e anche un primo passo per ampliare la nostra rete e saldarci alle altre realtà locali che hanno finalità aggregative simili alla nostra", continua Fracassi. Il 6 marzo, invece, Effetto Eco organizza un incontro sulla sessualità femminile con la neuroscienziata e co-fondatrice del Padova Sex Lab Celeste Bittoni: "Vogliamo avvicinare i giovani a temi importanti, offrendo uno spazio di riferimento che vada oltre le istituzioni tradizionali, come la scuola", conclude Cassatella. Una realtà fresca e in continua crescita, che offre un’alternativa culturale viva e partecipata in Valdichiana e non solo.