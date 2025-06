Cavriglia, incidente in bicicletta: 41enne ferito

Arezzo, 8 giugno 2025 – Momenti di paura si sono vissuti stamattina a Caviglia per un uomo di 41 anni, che è rimasto ferito in un incidente in bicicletta. L’incidente è avvenuto in località Pian dei Teri, in un'area boschiva nel comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo. Una domenica che dovev essere di relax che però ha riservato momenti di paura per il quarantunenne che si è infortunato e questa mattina, alle ore 10,32, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto è intervento anche l'elisoccorso Pegaso 1, per trasportare in ospedale all’azienda ospedaliera di Careggi il quarantunenne che nella caduta è rimasto ferito. Sul posto i vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini con infermiere a bordo che ha prestato le prime cure e stabilizzato il ferito sul posto. Il quarantunenne è stato poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice 2. Maurizio Costanzo