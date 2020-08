Arezzo, 18 agosto 2020 - Il Covid suona il campanello un'altra volta. Due giornate a zero casi, ieri subito altri quattro. E ancora una volta il filone di Corfù che colpisce duro.

Ecco il dettaglio della situazione dalle 14 di lunedì alle 14 di ieri.

- 1 uomo di 22 anni - Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò. Rientro da Corfù. In isolamento domiciliare, asintomatico.

- 1 bambina di 6 anni - Comune di sorveglianza Montevarchi. In isolamento domiciliare in quanto contatto stretto di caso rientrato da Corfù, asintomatica.

- 1 uomo di 45 anni - Comune di sorveglianza Montevarchi. In isolamento domiciliare in quanto contatto stretto di caso rientrato da Corfù, asintomatico.

- 1 donna di 67 anni - Comune di sorveglianza Arezzo. Rientrata dalla Romania. In isolamento domiciliare, asintomatica.

Il trend resta invariato. La festa sull'isola greca che tante conseguenze si è portata con sè. E i legami con l'estero di chi vive qui,ha i parenti in un altro Paese e si ritrova nei guai al suo rientro. Con un quadro complessivo che ormai ci vede intorno ai 50 casi di agosto.