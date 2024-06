Covatta, Ceccarelli, Affinati e Vasari. Estate di eventi col Passioni Festival

Ceccarelli, Affinati, gli omaggi a Giorgio Vasari e gran finale con Covatta. Questi i nomi dell’estate targata Passioni Festival. La rassegna che unisce cultura, arte, libri e grandi ospiti ideata da Marco Meacci, quest’anno alla 12esima edizione, è in programma ad Arezzo il 26, 27, 28, 29 giugno e 4 col patrocinio della Fondazione Guido d’Arezzo. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Si parte il 26 giugno, giornata dedicata a Giorgio Vasari, genio aretino del Rinascimento, di cui ricorre il 450° anniversario della morte. Alle 18 a Casa Vasari Stefano Pasquini terrà la conferenza "Giorgio Vasari ministro della cultura del Granducato di Toscana". Giovedì 27 in Fortezza alle 18 il giornalista e saggista Sergio Rizzo - autore insieme a Gian Antonio Stella del best seller "La casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili" - presenterà il suo ultimo libro intitolato "Io so’ io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili", edito da Solferino. La presentazione sarà moderata dal capocronista de La Nazione Federico D’Ascoli e da Matteo Giusti. Il 28 giugno, sempre in Fortezza, alle 18, il secondo evento dedicato a Giorgio Vasari. Ospiti del Passioni Paolo Giulierini, archeologo e direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino al 2023, e Stefano Causa su"Vasari a Napoli. Vasari e Napoli". Il 29 giugno in Fortezza dalle 16:30 il giornalista Filippo Ceccarelli presenta "B. Una vita troppo", su Silvio Berlusconi. Alle 17:30 momento dedicato a Giorgio Vasari con Cinzia Della Ciana e Andrea Matucci, alle 18, lo scrittore Eraldo Affinati presenta "Le città del mondo". Final il 4 luglio alla Tenuta di Frassineto dalle 20:30 ci sarà il comico, attore, scrittore e attivista Giobbe Covatta, presenterà il suo ultimo libro "Il commosso viaggiatore - Alla scoperta dell’Africa".

Angela Baldi