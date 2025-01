Costumi di Giostra: sabato a porte aperte. E Sant’Andrea dà il via all’iter elettorale

AREZZOIl mondo della Giostra si dà appuntamento sabato al percorso espositivo "I Colori della Giostra" per visitare la mostra temporanea "Caramba, il maestro del costume nella Giostra del Saracino" allestita nello spazio museale a piano terra di Palazzo Comunale per celebrare il novantesimo anniversario dell’esordio degli abiti giostreschi realizzati da Luigi Sapelli, in arte Caramba. Su iniziativa del Consiglio di Giostra tutti i soci dei quattro quartieri, dei Musici, degli Sbandieratori e di Signa Arretii, presentando la tessera di associati potranno accedere e visitare gratuitamente il percorso espositivo e gli abiti di Caramba in mostra, dieci costumi utilizzati in Giostra dal 1934 al 1956 restaurati per l’occasione da Laura Folli. Alle 11 e alle 15.30 sono inoltre in programma due visite guidate, anch’esse gratuite, accessibili fino ad esaurimento posti (info e prenotazione al numero 0575.377462).

Per tutto il resto della giornata l’ingresso per i soci di quartieri e associazioni sarà libero (orario di apertura 10-13 / 13.30-17). Intanto a Porta Sant’Andrea sono iniziati i preparativi per le elezioni. La commissione elettorale, composta da Rino Cappelletti, Matteo Mattesini, Michela Roselli, Gianni Sarrini e Francesco Torzoni, si è già messa al lavoro e ha eletto quale suo presidente Gianni Sarrini e segretario Michela Roselli.

Tra le prime decisioni assunte, la volontà di contattare per la eventuale candidatura tutti i dirigenti uscenti: consiglieri, probiviri e sindaci. I soci che vorranno presentare la propria auto-candidatura potranno presentarsi alla commissione elettorale domani e lunedì 27 gennaio dalle 21,15 alle 23 nella sede del quartiere.