Cosa fare nel weekend. La mappa degli eventi tra Carnevale e mercati

Weekend ricco di appuntamenti in città. Doppio appuntamento a cura di Confesercenti dedicato alla valorizzazione dei prodotti aretini di filiera corta ed all’arte grazie al progetto "Appunti di Viaggio". Oggi sotto i Portici di via Roma è in programma, dalle 9 fino alle 19, il Mercatale. Alle 11 è prevista la degustazione dedicata ai prodotti in vendita, riservata ai partecipanti alla successiva visita guidata alla mostra Vasari- Il teatro delle Virtù. Dalle 15 alle 16 appuntamento per i più piccoli con "Il Carnevale: prima si colora e poi si mangia".