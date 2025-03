Cortona, Paolo Rossi è il nuovo coordinatore provinciale dell’associazione Città dell’Olio

Arezzo, 7 marzo 2025 – Il vice sindaco e assessore alle Attività produttive del Comune di Cortona, Paolo Rossi, è stato eletto coordinatore provinciale dell’associazione «Città dell’Olio».

Rossi, che da amministratore della città etrusca ha contribuito alla valorizzazione della cultura e del patrimonio oleario, è stato eletto durante l’assemblea di giovedì scorso, subentrando a Marco Ermini.

«Sono lusingato e onorato della mia nomina a coordinatore della provincia di Arezzo per le ‘Città dell’olio’ - ha dichiarato Rossi - Un ringraziamento a tutto il coordinamento provinciale per la fiducia e un ringraziamento al mio predecessore, sindaco di Castiglion Fibocchi Marco Ermini per il grande lavoro svolto nel periodo del suo mandato.

Sarà mio compito lavorare per il bene dell'associazione nell'interesse di tutti cercando di valorizzare e promuovere sempre di più il nostro olio e tutto il territorio provinciale.

Sono sicuro e certo che con l'impegno di tutti i soggetti aderenti questa sia una grande opportunità e sfida per le nostre eccellenze e quindi un palcoscenico unico per tutte le aziende agricole. Auspico un impegno di tutte le Amministrazioni affinché possa essere sempre di più sfruttata questa occasione che ci viene messa a disposizione tramite l'associazione delle ‘Città dell’Olio’.

Tante nuove sfide ci attendono per valorizzare l’olio extravergine d’oliva e il paesaggio olivicolo del nostro territorio salvaguardando i territori incentivando sempre di più il turismo legato a questa eccellenza».