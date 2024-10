Cortona On The Move viaggia. Il festival della fotografia protagonista a Lucca e Parigi

Cortona On The Move protagonista a Parigi e Lucca. La 14esima edizione del festival porta la fotografia internazionale oltre le mura della città. Fino al 3 novembre, le strade di Cortona sono teatro delle 22 mostre, ma quest’anno il festival va oltre. Dal 7 al 10 novembre, il progetto fotografico Restraint and Desire di Ken Graves e Eva Lipman, curato da Paolo Woods e Kublaiklan, volerà a Parigi, all’interno del prestigioso PhotoSaintGermain. "Un incontro tra due festival di rilevanza internazionale – sottolinea al direttrice di On The Move Veronica Nicolardi - che sottolinea il respiro globale di Cortona On The Move. Questo scambio culturale conferma il festival come un punto di riferimento per la fotografia mondiale, capace di diffondere emozioni e riflessioni visive ben oltre i confini italiani". Ma non è tutto.

Con la collaborazione e il sostegno di Autolinee Toscane, Niccolò Rastrelli porterà il suo progetto" They Don’t Look Like Me", attualmente esposto a Palazzo Baldelli, a Lucca Comics & Games. Il lavoro, che esplora il fenomeno dei cosplayer in diversi paesi del mondo, sarà visibile dal 30 ottobre al 3 novembre con due gigantografie presso lo stand di Intesa Sanpaolo, mentre l’intera esposizione sarà allestita all’Auditorium San Francesco. Intanto, come detto, il festival sta animando, per la prima volta, anche il mese di ottobre avendo allungato proprio da questa edizione la sua permanenza in città. Sono 23 mila al momento i biglietti staccati con un’impennata proprio nei mesi di settembre e questa prima quindicina di ottobre. Fino al 3 novembre, inoltre, le scuole primarie e secondarie potranno accedere al festival con un biglietto ridotto di soli 3€, che include la visita a tutte le mostre e una guida dedicata. "Crediamo profondamente nella fotografia come strumento di crescita per i giovani", conferma ancora la Nicolardi. "Per questo motivo abbiamo deciso di prolungare il festival di un mese, così da offrire a bambini e scuole l’opportunità di visitare le mostre e partecipare attivamente a questa esperienza".

Tra le novità di questa edizione c’è la mostra "Giro Giro Corpo - Fotolibri per bambini e adulti bambini" ospitata a Palazzo Baldelli che trasforma la lettura per i più piccoli in un’esperienza interattiva, utilizzando il linguaggio visivo della fotografia. "Vogliamo ampliare il nostro pubblico, coinvolgendo le famiglie e stimolando la creatività dei più piccoli".

La.Lu.