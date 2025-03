Cortona, nuove regole sul decoro : "Maggiore uniformità in centro. Più impegno per le strade vicinali"

Nuovi regolamenti per il decoro del centro storico e per la gestione delle strade vicinali. Arrivano ad approvazione nel corso del consiglio comunale di venerdì sera a Cortona le nuove disposizioni per il centro storico, che hanno ricevuto l’ok dalla maggioranza e dal gruppo Fratelli d’Italia. L’intento è quello di dare una maggiore uniformità degli arredi, quindi i tendaggi, le sedute e i tavoli di cui possono dotarsi le attività concessionarie di suolo pubblico. Privilegiato il colore panna per i primi e i materiali come ferro battuto e korten per i secondi, inoltre arrivano nuove facoltà per coloro che installano pedane su suolo pubblico. Altri aspetti vanno a disciplinare le insegne, a impedire la collocazione di totem pubblicitari, a regolamentare lo svolgimento delle attività degli artisti di strada. "Le previsioni contenute nel nuovo regolamento per il centro storico vanno a beneficio e a tutela del decoro del cuore del territorio cortonese, quello più antico - conferma il sindaco di Cortona Luciano Meoni - da una parte manteniamo la barra dritta sulla valorizzazione del nostro patrimonio, dall’altra agevoliamo con regole chiare tutte le attività commerciali, presenti e future, dando regole chiare a cui sarà semplice aderire".

Raggiunge invece il voto unanime il regolamento per le strade vicinali. In questi contesti, circa 700 strade nel territorio comunale per circa 800km, l’intervento del municipio non può avere carattere sostitutivo rispetto ai proprietari frontalieri, tuttavia il nuovo atto prevede un aumento del contributo per le manutenzioni dal 30 al 40 per cento. In caso di calamità l’amministrazione può intervenire direttamente con la valutazione di rimessa spesa dei frontisti che non abbiamo adempiuto alla manutenzione. "Accompagnano il nuovo regolamento - ha aggiunto il sindaco - specifiche azioni relative alla ricognizione delle strade vicinali, quelle di percorribilità fra strade comunali e frazioni per una valutazione di acquisizione al patrimonio".

Fra gli atti approvati dal Consiglio comunale, sempre all’unanimità, ci sono le tre mozioni sullo "stop all’agrivoltaico", per la solidarietà al mondo agricolo e sull’estensione dell’acquedotto a San Pietro a Cegliolo e il Borgo. Approvato all’unanimità anche l’atto propedeutico alla costituzione della Comunità energetica rinnovabile, denominata "Sotto il sole di Cortona" che vede la fondazione da parte dell’amministrazione comunale e della Banca Popolare di Cortona, con la possibilità di aggregare nuovi soci.

Laura Lucente