Cortona, la «Carta acquisti» a 300 persone

Arezzo, 24 luglio 2023 – Gli uffici dei servizi sociali del Comune di Cortona sono al lavoro per gestire la fase di transizione dal Reddito di cittadinanza alle nuove misure di sostegno alla povertà, per la formazione professionale e per la ricerca di occupazione.

In questi giorni sono in spedizione le lettere che avvisano i potenziali beneficiari della «Carta acquisti», l’Inps ha infatti trasmesso al Comune di Cortona la lista dei nuclei familiari beneficiari della nuova misura per il contrasto alla povertà.

Sono 300 le famiglie individuate da Inps come aventi diritto, ovvero fra quelli composti da tre persone con Isee familiare inferiore a 15mila euro, e quindi destinatarie dello strumento di sostegno per la spesa alimentare.

Chi riceverà la lettera del Comune potrà recarsi in uno sportello di Poste Italiane per il ritiro della «Carta acquisti». La cosiddetta «Social card» mette a disposizione delle famiglie 382 euro spendibili in acquisti alimentari, farmaci o per il pagamento di bollette.

Il 31 dicembre 2023 Inps cesserà l’erogazione del Reddito di cittadinanza, la misura attualmente riguarda 152 cortonesi, compresi coloro che vengono seguiti dai Servizi sociali attraverso i progetti di inclusione.

I beneficiari del Reddito di cittadinanza che vengono definiti «non occupabili», dal primo gennaio 2024 riceveranno l’assegno di inclusione, ovvero un contributo dedicato a quelle famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà per motivi di cura o assistenza di un componente (disabile, non autosufficiente, per la presenza di un minore o per altri bisogni di cura).

Per i cosiddetti «occupabili», già a partire da settembre, sarà invece previsto il supporto alla formazione al lavoro, un contributo della durata di 12 mesi con obbligo di formazione professionale.

«L'amministrazione comunale con gli uffici dei Servizi sociali sta seguendo la transizione delle misure di sostegno nei confronti dei nuclei familiari bisognosi - dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Valeria Di Berardino - È importante in questa fase che tutti siano ben informati riguardo i cambiamenti in atto.

Coloro che ricevono la lettera di idoneità alla Carta acquisti possono già da subito attivarsi per ottenere il rilascio da Poste Italiane. Prendiamo atto di questa misura governativa e lavoriamo affinché possa essere recepita dagli aventi diritto».