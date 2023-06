Cortona comics, nuove proposte da Confcommercio

Arezzo, 8 giugno 2023 – “Un plauso a Cortona Sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione degli ultimi, riuscitissimi, eventi in città”.

Le parole sono del presidente di Confcommercio Valdichiana Marco Molesini a margine del Cortona Comics, il festival del fumetto che ha riscontrato grande successo. L’evento, che si è svolto dal 27 maggio al 4 giugno, è stato caratterizzato da un ricco calendario di iniziative che si sono estese dal centro storico di Cortona, fino allo stadio Santi Tiezzi dove si è tenuto il concerto di Tananai alla presenza di 6000 spettatori.

“Ringraziamo quanti hanno lavorato per l’ottima riuscita del Cortona Comics – commenta il presidente Molesini – l’iniziativa si è sposata perfettamente con la città e il calendario, riuscendo a richiamare appassionati del genere, e non solo, da tutta la vallata e le regioni limitrofe. Il concerto di Tananai, indubbiamente, è stato un successo per i giovani che hanno risposto in maniera massiccia per godersi lo spettacolo del noto cantautore italiano, appoggiato persino dall’idolo di casa Jovanotti che si è presentato sul palco per alcuni duetti”.

Dal presidente della delegazione Valdichiana di Confcommercio arrivano anche precise richieste: “Considerando il successo dell’iniziativa chiediamo a gran voce una seconda edizione del Festival il prossimo anno, segnalando però alcuni aspetti: in primis un maggior coinvolgimento della rete commerciale di Camucia per rendere corale l’impegno, sia nel centro urbano sia all’interno dell’area concerti.

È necessario, poi, istituire per tutta l’estate il servizio navette per i cittadini e i turisti: Camucia, il Melone del Sodo, Santa Maria Nuova, Santa Margherita e il Cimitero di Cortona potrebbero fungere da polmoni per le auto e basi di carico e scarico.

Dispiace, inoltre, vedere turisti che salgono a piedi dal cimitero per arrivare in centro storico: liberare anche il parterre dalle auto potrebbe essere una buona soluzione.

Questo non deve pregiudicare, però, la giusta direzione intrapresa per il parcheggio sotterraneo a Porta Colonia, operazione già sollecitata da Confcommercio e mai colta prima d'ora. Ovviamente chiediamo di accelerare al massimo le procedure per l’intervento dei privati nella costruzione”.