Cortona Comics, altri successi. La fiera del fumetto trionfa tra pubblico e qualità di eventi

"Cortona Comics si conferma come la piccola fiera più grande d’Italia". A dirlo è Domenico Monteforte alla guida della manifestazione insieme alla società Cortona Sviluppo, con il suo presidente Fabio Procacci, a Filippo Conte che ne è direttore artistico e a Umberto Sacchelli, l’artista dietro ogni immagine dell’evento. Con il supporto del Comune di Cortona da tre anni sono loro a dare vita al festival del fumetto in terra etrusca, inanellando edizione dopo edizione un successo sempre più ampio in termini di ospiti, pubblico e critica. Anche l’edizione che si è appena conclusa non è stata da meno. Tre giorni di eventi con il quartier generale della manifestazione saldamente allestito al centro convegni Sant’Agostino. Oltre 40 illustratori presenti che hanno fatto sfoggio, di fronte a migliaia di curiosi e appassionati, della loro bravura. Mostre imperdibili ed eventi per tutti i gusti dalle 10 alle 19 a ciclo continuo con ospiti d’eccezione. Assegnati il Jac D’oro a Silvia Ziche, premio dedicato alla carriera nel fumetto umoristico, e il Città di Cortona, dedicato alle eccellenze italiane nel mondo, a Giuseppe Camuncoli. La terza edizione ha segnato infatti un incremento importante dei partecipanti, con numeri maggiori dell’edizione precedente "segno di una affermazione ormai ben definita nel panorama delle manifestazioni dedicate ai fumetti", conferma ancora Domenico Monforte.

Tra le iniziative più apprezzate, il convegno "Museo e Fumetto", con Paolo Giulierini come anfitrione, che ha aperto un dialogo stimolante tra linguaggio grafico e istituzioni culturali e che ha avviato un percorso che nei prossimi mesi vedrà un coinvolgimento delle scuole di arte di Cortona e Arezzo per realizzare un progetto fumettistico dedicato a Cortona. Molto apprezzati anche i workshop di fumetto che hanno coinvolto giovani talenti e appassionati in esperienze formative di grande qualità. Bene la nuova sfida di unire il fumetto con le eccellenze enogastronomiche, con iniziative come il Gin Comics. Successo del progetto musicale legato al Festival con oltre 4000 mila persone che hanno applaudito il cantante Ghali allo stadio di Camucia nella giornata inaugurale, non prima di aver dialogato con i ragazzi proprio a Sant’Agostino. Le contaminazioni del fumetto sono continuate anche nell’ultimo giorno, con l’"irruzione" di Ubaldo Pantani che ha tenuto banco nel Chiostro con un suo piccolo spettacolo.