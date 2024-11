Cortona celebra la Giornata nazionale degli alberi

Arezzo, 18 novembre 2024 – Il prossimo 21 novembre anche a Cortona verrà celebrata la Giornata nazionale degli alberi, l’appuntamento è alle ore 11 al Parco «Emanuele Petri» di Camucia.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Cortona ha deciso di regalare una pianta ai genitori di tutti i nuovi nati nell’anno 2023. Istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2013, la Festa nazionale degli alberi ha l’obiettivo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto dai boschi e foreste.

«La festa dell’albero è un momento che coinvolge i genitori dei bambini - dichiara l’assessore all’Ambiente, Paolo Rossi - È un modo ulteriore per avvicinare genitori ragazzi bambini al rispetto per l’ambiente oltre un arricchimento nel percorso didattico ed educativo sul tema ambientale La festa dell’albero è un momento di festa perché coinvolge i genitori dei bambini.

È un altro modo per avvicinare genitori ragazzi bambini al rispetto per l’ambiente oltre un arricchimento nel percorso didattico ed educativo sul tema ambientale». «La Giornata degli alberi è un omaggio per tutte le famiglie - dichiara il sindaco Luciano Meoni - una nuova vita che vede la luce assieme ad un vero albero da piantare in ricordo della nascita.

Con questa iniziativa vogliamo ricordare l’importanza del patrimonio arboreo per la qualità della vita dei nostri cittadini e soprattutto per le future generazioni».

Tutti i genitori con bambini nati nel 2023 che non potranno partecipare il giorno 21/11/2024, potranno comunque ritirare la pianta in vaso nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nel piazzale dell’ufficio Manutenzione in località Vallone Ossaia previo appuntamento da concordare all’indirizzo email [email protected].