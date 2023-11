Cortona accende il Natale. Anteprima con Manzini poi mercatini e luminarie

Anche Cortona scalda i motori in vista del Natale. Appena ufficializzato il calendario di iniziative che dal 2 dicembre al 7 gennaio animerà la città etrusca. 36 gli appuntamenti fra musica, conferenze e spettacoli, ma altri se ne stanno aggiungendo in calendario (cortonanatale.it). Prima dell’avvio anche un’anteprima con un attore, sceneggiatore e giallista d’eccezione. Si tratta di Antonio Manzini che sarà a Cortona il 30 novembre alle ore 21 per raccontare il suo "Rocco Schiavone - il vicequestore più famoso d’Italia". L’appuntamento è in programma al centro convegni Sant’Agostino ed è a cura di "A spasso con lo scrittore" con Francesca Scartoni.

Il taglio del nastro dell’edizione 2023 del Natale cortonese è, invece, fissata per il 2 dicembre alle ore 17 con l’accensione delle luminarie, le proiezioni sui palazzi di piazza della Repubblica e l’apertura di tutte le attrazioni. Protagonisti della cerimonia d’inaugurazione anche gli artisti di strada e le farfalle luminose della compagnia "I sogni della Fenice". La novità e l’attrazione di quest’anno è legata alle speciali proiezioni che ogni giorno, dalle 16 alla mezzanotte, abbelliranno piazza della Repubblica cuore nevralgico del centro storico con la sua torre comunale e la scalinata e piazza Signorelli. Spazio anche a mercatini artigianali e gastronomici che troveranno spazio anche in piazza Garibaldi e una giostra per i più piccoli. Sempre per i bambini tornerà anche la Casa di Babbo Natale allestita all’interno di Palazzo Ferretti lungo la passeggiata di via Nazionale. La regia spetta alla società Cortona Sviluppo coadiuvata dall’amministrazione comunale, che ha organizzato un calendario di eventi in cui saranno coinvolte moltissime associazioni locali oltre alle scuole. Fra le curiosità, l’8 dicembre ci sarà la rappresentazione della Natività in piazza della Repubblica curata dal Presepe vivente di Pietraia, che replicherà anche nella sua frazione nei giorni di Natale.

Tornerà anche la nevicata in piazza della Repubblica (il 17 dicembre), insieme ai cori dei bambini, l’esibizione di fuochi e luci (26 dicembre) e il concerto gospel (28 dicembre). Cortona avrà anche la sua festa di San Silvestro sempre in piazza Signorelli, e il 1 gennaio non mancherà nemmeno il tanto atteso e apprezzato appuntamento con la Colazione al Museo che offrirà ai visitatori un ventaglio di eccellenze enogastronomiche realizzate da un parterre di operatori del territorio all’interno di un ambiente ricco di storia, fascino e bellezza come il museo Maec di Cortona. Sempre il 1 gennaio tornerà anche il Concerto di Capodanno al teatro Signorelli con la Cor-Orchestra.