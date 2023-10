Corso di alta specializzazione firmato ITS a Montevarchi

Arezzo, 25 ottobre 2023 – Si chiama Sustainability Manager 23, ed è il primo corso ITS ad alta specializzazione tecnologica post diploma in Valdarno. È un percorso professionalizzante promosso dalla Fondazione Energia e Ambiente per diventare i nuovi manager della sostenibilità per le aziende del Made in Italy. Le lezioni partiranno a fine mese a Montevarchi, nella prestigiosa sede del Palazzo del Podestà, individuata per lo svolgimento della didattica. Ad oggi sono 20 gli iscritti al corso, di cui 6 sono ragazze. Ed è un altro aspetto fondamentale questo della presenza femminile. Il crescente interesse delle ragazze per le discipline STEM e per i percorsi di natura tecnico scientifica registra, non solo un segnale positivo per il mondo delle nuove professioni green legate all’ambiente e alla sostenibilità, ma anche per le aziende locali in termini di innovazione e inclusività di genere.

E proprio nell’ottica del raggiungimento del Sustainable Development Goal numero 5 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in merito all’uguaglianza di genere, il Comune di Montevarchi e l’azienda Lem del Gruppo Lem Industries hanno deciso di mettere a disposizione della Fondazione ITS Energia e Ambiente una somma destinata specificamente a premiare la studentessa con la migliore valutazione in ingresso al corso. Molte giovani e molti giovani, partecipando alle lezioni, avranno infatti la possibilità di inserirsi lavorativamente in alcune delle più importanti espressioni dell’eccellenza del Made in Italy in Valdarno tramite una professione altamente qualificata e legata alle nuove tendenze del mercato del lavoro. La sostenibilità e l’impatto ambientale del ciclo produttivo sono diventati asset strategici per la competitività e lo sviluppo delle aziende che richiedono sempre più nuove competenze specifiche sul tema