Corsalone, è il giorno della scelta. La Regione e il piano per la variante

E’ il giorno per fare chiarezza sulla variante del Corsalone. Per mettere a confronto progetti e per capire effettivamente cosa verrà fatto dalla Regione per migliorare il traffico sulla 71 e per bonificare l’area ex Sacci. Il Comune di Chiusi della Verna ha infatti organizzato per oggi alle ore 17.30 un’assemblea pubblica nella sala riunioni del centro civico del Corsalone. Dopo una breve introduzione del sindaco Giampaolo Tellini, ci saranno gli interventi dell’assessore regionale Stefano Baccelli, di Giovanni Cardinali, già ingegnere capo della Provincia e di Vincenzo Ceccarelli capogruppo Pd in Regione. Coordinerà l’incontro Lucia De Robertis, presidente della IV commissione in Consiglio Regionale. "L’obiettivo è quello di fare chiarezza una volta per tutte sulla vicenda della variante del Corsalone - dice Giampaolo Tellini - Non ci interessano polemiche, prese di posizione e quant’altro, vogliamo sapere una volta per tutte cosa farà la Regione e in quali tempi. Quello che a me interessa come sindaco di Chiusi della Verna è che venga bonificata l’area ex Sacci, che è davvero brutta ed è proprio alle porte del nostro Comune e del Parco del Casentino. E poi che venga realizzata nel più breve tempo possibile la variante. Per mettere in sicurezza il paese del Corsalone e per togliere il traffico da questo centro. Ogni giorno abbiamo calcolato che da qui passano 12mila mezzi. E in caso di incidente con una sola strada, come è adesso, si blocca tutto. Con la variante avremo invece due vie per gestire il traffico e comunque sempre un passo in caso di problemi di qualsiasi genere". All’incontro di oggi Giampaolo Tellini ha invitato, oltre ai rappresentanti della Regione, anche il presidente della Provincia, tutti i sindaci del Casentino e tutte le associazioni di categoria. "Vogliamo che dall’incontro di oggi - conclude Tellini - venga fuori quello che va fatto per risolvere questo problema che ci portiamo dietro ormai da troppo tempo.

E’ l’occasione per confrontarci, ma anche per prendere una decisione". Sulla questione c’è anche la mozione del consigliere Marco Casucci al Consiglio regionale sulla proposta avanzata dal consiglio comunale di Bibbiena sull’ex area Sacci. In pratica il Comune di Bibbiena chiede che parte degli investimenti previsti dalla Regione vengano utilizzati per la realizzazione di un polo di formazione post diploma e che le restanti risorse vengano destinate a progetti di miglioramento della sanità casentinese.