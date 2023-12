Corrieri di Amazon rubano pacchi con merce di valore. Due arresti

Arezzo, 2 dicembre 2023 – Si erano dati appuntamento lungo l’A1. Poi, una volta sul posto, hanno forzato le porte del camion e cominciato a trasferire la merce di valore in un secondo autotreno, ma sono stati notati dalla Polstrada che li ha arrestati. E’ finita così l’avventura di un corriere di Amazon e del suo complice, fermati durante un tentativo di furto di pacchi provenienti dal colosso dell’e-commerce.

L’episodio è accaduto nella nell'area di sosta Crocina, sull’A1, che si trova poco prima del casello di Arezzo in direzione sud. Una pattuglia della sottosezione di Battifolle ha notato l'autotreno e un'auto oltre a due persone indaffarate a trasbordare delle scatole da un mezzo all'altro. Alla vista dell'auto della Polizia, i due sono scappati in direzioni diverse venendo subito bloccati.

Da quanto ricostruito i due si sarebbero dati appuntamento e insieme avrebbero poi forzato, stando a non romperli, i sigilli del portellone del camion, scegliendo quindi i pacchi contenenti la merce di maggior valore: la refurtiva, costituita perlopiù da costose apparecchiature hi-tech, è risultata avere un valore di circa 4.000 euro.

Tre giorni fa sempre la sottosezione di Battifolle aveva denunciato per ricettazione altri 2 stranieri trovati in possesso di merce, sempre proveniente dalla stessa azienda di e-commerce e sottratta con le stesse modalità per un valore superiore ai 30.000 euro.