Convitto, al via il quarto anno dell’Accademia Corale Italiana

Dopo la giornata formativa per i docenti di direzione di coro che ha visto la partecipazione di alcuni dei più importanti direttori italiani venuti ad Arezzo per confrontarsi con Nicole Corti, una delle più celebrate direttrici di coro e docenti del panorama mondiale; dal 1 febbraio ha preso ufficialmente avvio il quarto anno accademico dell’Accademia Corale Italiana. Il weekend di studio ha visto la partecipazione di 80 direttori di coro provenienti da tutta Italia per studiare con Nicole Corti e Lorenzo Donati al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, coadiuvati dall’Insieme Vocale Vox Cordis e dal M° Mattia Amato al Pianoforte.

L’Accademia Corale Italiana dal 2022 si è imposta come un’eccellenza della formazione per direttori di coro, compositori e coristi, aumentando i propri iscritti dagli iniziali 35 nel 2022 a quasi 100 nel 2025 (tra i corsi di direzione, composizione ed altri seminari). L’Accademia Corale Italiana è un progetto di Lorenzo Donati che, dopo la conclusione del proprio contratto con la Fondazione Guido d’Arezzo ha deciso, grazie all’impegno e alla collaborazione con importanti associazioni corali italiane in primis Insieme Vocale Vox Cordis e UT Insieme Vocale-Consonante, di proporre un innovativo percorso di formazione per tutti gli appassionati di musica corale.

Partita da Arezzo nel 2022, nel 2025 l’Accademia Corale Italiana realizzerà corsi in oltre 30 città italiane, coinvolgendo 18 docenti di direzione italiani e 12 stranieri, oltre ad altri docenti che terranno i seminari. La realtà nata ad Arezzo è ormai ritenuta la più importante proposta didattica italiana legata al canto corale e vede la collaborazione complessiva di oltre 30 associazioni corali, tra le migliori del panorama nazionale. Dichiara Lorenzo Donati "posso dire che nel 2022 non avremmo mai pensato di raggiungere questi risultati a livello nazionale, la coralità nazionale passa in gran parte dalla nostra accademia e non nego il sogno di far partire ulteriori iniziative".