Convegno sulle mura della città etrusca

La tutela e la salvaguardia della cinta muraria della città di Cortona caratterizzata da tratti di epoca etrusca è al centro di una due giorni di studio dal titolo "Le mura delle citta` etrusche. Cortona: persistenze e trasformazioni dall’antichita` all’eta` contemporanea". L’appuntamento è in programma venerdì e sabato e prevede la partecipazione studiosi di varie discipline con l’intento di illustrare lo stato attuale delle conoscenze sulle mura e di proporne la valorizzazione nel quadro complessivo della promozione del Parco Archeologico della citta`. L’iniziativa giunge al termine di una serie di indagini e studi condotti dall’Accademia Etrusca, con la supervisione della Soprintendenza e in stretta collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, in particolare con il Prof. Pietro Matracchi, e si concluderà con una tavola rotonda destinata a individuare le forme migliori di tutela e di fruizione delle mura cittadine, anche sul piano turistico. "Le mura di Cortona rappresentano il nostro passato storico, un limite invalicabile dall’esterno e un luogo protetto per coloro che si trovano all’interno di esso – conferma l’assessore alla cultura Francesco Attesti - ciò ha permesso uno sviluppo economico e culturale nel corso dei secoli, dobbiamo quindi proteggerle, valorizzarle e studiarle a fondo per comprendere meglio la loro importanza". Il primo cittadino Luciano Meoni ricorda che l’amministrazione "è impegnata per la ricerca di fondi che consentano di realizzare un intervento per la tutela e la salvaguardia di questo importante patrimonio storico artistico".